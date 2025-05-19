Оруджев: Леклер физически не оставил места Албону — конечно, штраф

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев выразил уверенность, что пилот «Феррари» Шарль Леклер нарушал правила во время жёсткой борьбы с гонщиком «Уильямса» Александером Албоном на Гран-при Эмилии-Романьи. Напомним, когда Албон атаковал Леклера снаружи, Шарль не оставил места в повороте, из-за чего Александер оказался в гравии. Впоследтсвии «Скудерия» попросила монегаска пропустить представителя «Уильямса» вперёд.

«Конечно, штраф. Шарль же места физически не оставил, а Алекс ещё до торможения оказался впереди. Какие тут вопросы? Точно так же я считал, что в Майами должны были оштрафовать Алонсо, когда он выдавил Лоусона перед столкновением», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

На Леклере треснул комбинезон на фотосессии «Феррари»: