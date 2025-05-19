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Оруджев: Леклер физически не оставил места Албону — конечно, штраф

Оруджев: Леклер физически не оставил места Албону — конечно, штраф
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев выразил уверенность, что пилот «Феррари» Шарль Леклер нарушал правила во время жёсткой борьбы с гонщиком «Уильямса» Александером Албоном на Гран-при Эмилии-Романьи. Напомним, когда Албон атаковал Леклера снаружи, Шарль не оставил места в повороте, из-за чего Александер оказался в гравии. Впоследтсвии «Скудерия» попросила монегаска пропустить представителя «Уильямса» вперёд.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Конечно, штраф. Шарль же места физически не оставил, а Алекс ещё до торможения оказался впереди. Какие тут вопросы? Точно так же я считал, что в Майами должны были оштрафовать Алонсо, когда он выдавил Лоусона перед столкновением», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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