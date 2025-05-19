Оруджев назвал пилота, которого вместо Алонсо можно назвать самым невезучим в мире

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, считает ли двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо невезучим пилотом.

«Алонсо — самый невезучий пилот в мире? Конечно: каких-то 20 с лишним лет в Формуле-1 — и два титула чемпиона мира! Как бы мне таким невезучим стать! Нико Хюлькенберг сюда гораздо лучше подходит», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Напомним, после семи этапов сезона-2025 Алонсо занимает 17-е место в личном зачете пилотов.

Материалы по теме Фото Алонсо ударил себя по шлему после ошибки, лишившей его шанса на атаку Цуноды под финиш

Ф1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя: