Хорнер — о Пиастри и Норрисе: личные интересы всегда выше командных — а это конфликт

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом в какой-то момент может возникнуть напряжённость.

«Очевидно, Оскар с самого начала стал атаковать довольно сильно. Было видно, что у него гранулирование на передней правой шине. Для Оскара выбрали два пит-стопа, и это доставило ему массу неудобств с точки зрения трафика. Макс смог продолжать работать, а степень деградации оказалась очень низкой. Несмотря на то что Ландо был в чистом воздухе позади, мы смогли довольно легко держать отрыв в 9-9,5 секунд.

Во время заключительного режима сэйфти-кара Макс совершил пит-стоп, Ландо совершил пит-стоп, но при этом оказался позади Оскара, и это было… «Макларен» оказался в ситуации, когда два пилота борются за титул. В какой-то момент личные интересы всегда перевешивают интересы команды — а это конфликт. Так что они здорово поработали, избежав контакта. Похвально, что им позволили бороться, но я заметил, что всё было довольно плотно», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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