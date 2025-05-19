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Эксперт — о Шварцмане: Формула-1 потеряла суперзвезду

Эксперт — о Шварцмане: Формула-1 потеряла суперзвезду
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Комментатор Формулы-1 и IndyCar Уилл Бакстон прокомментировал историческое достижение российско-израильского гонщика Роберта Шварцмана в квалификации «500 миль Индианаполиса».

Напомним, Шварцман стал первым новичком с 1983 года, сумевшим завоевать поул-позицию.

«Я знаю Роберта очень давно. Этот парень очень смел и хитер. Он невероятно быстр и совершенно бесстрашен. Формула-1 отказалась от него и потеряла суперзвезду. Первый новичок на поуле «Инди-500» за более чем 40 лет. И более чем заслуженно. Это только начало пути для огромного таланта», — написал Бакстон в социальных сетях.

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