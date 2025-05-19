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Шварцман: не хочу, чтобы говорили «это плохая страна, а это — хорошая»

Шварцман: не хочу, чтобы говорили «это плохая страна, а это — хорошая»
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман поделился мнением о военных конфликтах, которые происходят в мире. Как считает спортсмен, противоборствующим сторонам нужно находить способы договариваться.

«Я просто хочу мира во всём мире. Хочу, чтобы людям было хорошо и не было разделения стран. Чтобы не говорили «это плохая страна, а это — хорошая». Не бывает плохих и хороших. Мы все люди и должны поддерживать друг друга. Нам нужно найти способы, скажем так, вести переговоры. Найти способы договариваться о вещах. По моему опыту, всегда есть возможность получить, как я это называю, золотую медаль — найти правильный путь», — приводит слова Шварцмана Associated Press.

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