Шварцман: не хочу, чтобы говорили «это плохая страна, а это — хорошая»

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман поделился мнением о военных конфликтах, которые происходят в мире. Как считает спортсмен, противоборствующим сторонам нужно находить способы договариваться.

«Я просто хочу мира во всём мире. Хочу, чтобы людям было хорошо и не было разделения стран. Чтобы не говорили «это плохая страна, а это — хорошая». Не бывает плохих и хороших. Мы все люди и должны поддерживать друг друга. Нам нужно найти способы, скажем так, вести переговоры. Найти способы договариваться о вещах. По моему опыту, всегда есть возможность получить, как я это называю, золотую медаль — найти правильный путь», — приводит слова Шварцмана Associated Press.

Шварцман удивился, что Леклер измерял время обкатки болида: