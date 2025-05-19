Деймон Хилл объяснил, почему «Макларену» не стоит переживать за Кубок конструкторов

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о текущем положении в Кубке конструкторов. Первое место в настоящий момент занимает команда «Макларен», на счету которой 279 очков. На второй позиции располагается «Мерседес» (147 баллов). Тройку сильнейших замыкает «Ред Булл» (131).

«Макларен» не стоит слишком беспокоиться о Кубке конструкторов, ведь у «Ред Булл» — команда из одного человека в лице Макса Ферстаппена», — написал Хилл на своей странице в социальных сетях.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, состоится с 23 по 25 мая.

Недавно глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом в какой-то момент может возникнуть напряжённость.

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: