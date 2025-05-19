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Шварцман: IndyCar соответствует уровню Формулы-1, мы могли бы бросить вызов лучшим

Шварцман: IndyCar соответствует уровню Формулы-1, мы могли бы бросить вызов лучшим
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман сравнил уровень IndyCar и Формулы-1. Ранее спортсмен завоевал поул-позишен в квалификации знаменитой гонки «500 миль Индианаполиса».

«Соответствует ли пелотон IndyCar уровню Формулы-1? Конечно. Мне бы хотелось думать, что я и ещё несколько ребят в топе могли бы прекрасно проявить себя и в Формуле-1. Я выступал там и уверен, что если мне дадут шанс, то я смогу добиться успеха. Как вы могли видеть сегодня, я быстро учусь. Конечно, IndyCar соответствует уровню, мы могли бы бросить вызов лучшим в Формуле-1. И я говорю не о средней группе команд и пилотов, а о том, что мы могли бы бороться за самые высокие места», — приводит слова Шварцмана Marca.

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