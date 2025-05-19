В «Ред Булл» ответили, нашли ли решение своих проблем после победы в Имоле
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше прокомментировал победу пилота австрийского коллектива и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956
«В воскресенье условия немного отличались от пятничных. Асфальт был теплее, и это повлияло на скорость. Новые модификации дают нам шанс прибавить в подготовке к гонке и квалификации. Обновление сработало хорошо.
Рабочее окно настроек по-прежнему очень узкое. Мы выиграли в Японии, но потерпели разгромное поражение в Бахрейне и Майами. Очевидно, что в этом спорте ни в чём нельзя быть уверенным. У «Макларена» по-прежнему хорошая машина, поэтому мы должны продолжать усердно работать», — приводит слова Ваше издание GPblog.
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