Шварцман ответил, что почувствовал, оказавшись на поуле «500 миль Индианаполиса»

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман поделился впечатлениями после победы в квалификации «500 миль Индианаполиса». Шварцман проехал четыре круга со средней скоростью 232.790 миль в час.

«Честно говоря, это потрясающе. Даже сейчас, несмотря на то что я устал после целого дня и кучи интервью, не могу поверить, что мне удалось занять поул-позицию. Я очень счастлив и очень горжусь командой и тем, чего мы достигли вместе. Поул – мечта, ставшая реальностью. В гонке участвуют 34 очень сильных пилота, которые выкладываются на все 100%, и их нужно победить. А я новичок. Это был мой первый опыт на овалах. Да и для команды тоже, так что я не ожидал, что окажусь в таком положении. Но, оглядываясь назад, я думаю, что мы выбрали правильный подход, окружив себя правильными людьми и сформировав правильный образ мышления.

Мы всё сделали правильно, шаг за шагом двигаясь вперёд и не допуская ошибок. Я сразу понимал, что «Инди-500» не прощает ошибок. И мы постепенно улучшали машину в течение недели, а когда подошли к Fast Friday, машина чувствовала себя прекрасно. Инженеры хотели попробовать что-то новое, что было слишком рискованным походом, так что я сказал им: «Нет, парни, давайте действовать проще. Просто позвольте мне пилотировать вот так, несмотря на на что». И в итоге мы выиграли поул!» — приводит слова Шварцмана Marca.

Шварцман удивился, что Леклер измерял время обкатки болида: