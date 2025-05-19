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Антонелли заявил, что Имолу нужно оставить в календаре Формулы-1

Антонелли заявил, что Имолу нужно оставить в календаре Формулы-1
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», заявил, что хочет оставить в календаре этап «Королевских гонок» в Имоле. В гонке 18 мая во время домашнего для себя этапа Антонелли сошёл на 45-м круге.

«Было больно закончить таким образом. Нам повезло с виртуальной машиной безопасности, но, очевидно, мы рисковали, использовав альтернативную стратегию.

Также будет обидно, если Имолы больше не окажется в календаре Формулы-1. Это потрясающая трасса, но мне с ней не повезло. За четыре года выступлений в различных сериях у меня всегда возникали проблемы здесь. Так что это не самый удачный трек для меня, но я всё равно люблю его. Расположение потрясающее, и было бы здорово включить его в календарь в будущем», — приводит слова Антонелли издание Racingnews365.

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