Вильнёв раскритиковал Антонелли за приглашение одноклассников в боксы Формулы-1 в Имоле

54-летний канадский автогонщик Жак Вильнёв, чемпион серии Indycar и Формулы-1, раскритиковал итальянского пилота Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», который привёл в медиадень своих одноклассников в мотороум немецкой команды на Гран-при Эмилии-Романьи. Уикенд в Имоле был первым домашним этапом для Андреа в «Королевских гонках».

«Это мило, Антонелли привёл своих друзей, но это его рабочее место. Вам не следует этого делать. Я слышал несколько интервью с Гвеном Лагрю, который работал с ним в юниорской академии «Мерседесе», и он был не в восторге от этой темы, потому что она отвлекала его от гонок. Это то же самое, когда вокруг тебя вся твоя семья, твои друзья. Нет, это твоя работа.

Ему нужно было сосредоточиться на своём пилотаже, и в пятницу это повлияло на него. В субботу, кажется, он показал себя лучше, однако это так или иначе повлияло. Ему следует просто напомнить себе, что это его работа. Вы же не приводите в свой офис друзей или семью», — приводит слова Вильнёва издание Mirror.