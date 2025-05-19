Ньюи впервые после перехода в «Астон Мартин» посетит этап Формулы-1 — Racingnews365

66-летний известный британский конструктор Эдриан Ньюи впервые после начала своей работы в коллективе Формулы-1 «Астон Мартин» посетит этап «Королевских гонок», сообщило издание Racingnews365.

Эдриан прибудет на восьмой этап Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Монако.

Нью провёл почти два десятилетия в «Ред Булл», а в прошлом году сменил место работы, покинув команду из Милтон-Кинса, которой помог выиграть шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.

После семи этапов в сезоне 2025 года «Астон Мартин» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 14 очков. Все баллы принёс Лэнс Стролл. У Фернандо Алонсо — 0.

Гран-при Монако пройдёт с 23 по 25 мая.