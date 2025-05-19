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Тото Вольф рассказал, как «Мерседес» постарается реабилитироваться на Гран-при Монако

Тото Вольф рассказал, как «Мерседес» постарается реабилитироваться на Гран-при Монако
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о предстоящем восьмом этапе «Королевских гонок» Гран-при Монако.

«После сложной гонки в Италии у нас есть возможность сразу же реабилитироваться в Монако. Мы будем работать усердно, быстро и эффективно, чтобы понять, что стало причиной наших ограничений в Имоле. Важно, чтобы мы справились с этим, чтобы избежать повторения в будущем.

Однако мы знаем, что в Монако нас ждут совсем другие испытания. Квалификация абсолютно важна, и это является нашей сильной стороной в 2025-м. Это обнадёживает, но ничего не значит, если мы не сможем справиться с задачей на трассе. Мы видели, насколько плотными были заезды в этом году, а в Монако они всегда были более напряжёнными.

Нам нужно будет показать всё, на что мы способны, чтобы в воскресенье получить возможность побороться за хороший результат. Обязательные два пит-стопа на Гран-при также придадут гонке новое измерение. Мы рады этому вызову и с нетерпением ждём возможности вернуться к работе», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

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