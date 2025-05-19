Хэмилтон — о Гран-при в Имоле: невероятное ощущение и связь с Михаэлем Шумахером

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» рассказал, как почувствовал особую связь с легендарным пилотом и обладателем семи титулов Михаэлем Шумахером во время первого домашнего для итальянцев в сезоне-2025 Гран-при в Имоле.

«Это было довольно безумно. Какой потрясающий опыт. Уже на параде гонщиков все вели свои обычные диалоги, но я действительно хотел увидеть, что… Я даже сделал фотографию места, где проходит такое памятное мероприятие.

Однако когда я просто фотографирую эту толпу зрителей, повсюду просто море красного. Это очень напоминает мне то время, когда я рос, сидя дома на диване, и наблюдал за Михаэлем Шумахером, выступающим за «Феррари».

Теперь я вижу, какая у нас связь. Это совершенно невероятное ощущение — осознавать, что я нахожусь в одном из двух болидов «Феррари». Для меня большая честь иметь с ним такую связь. Это невероятно», — приводит слова Хэмилтона GPblog.