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«Болид Формулы-1 обогнал машину Ф-2». Экс-глава «Альпин» — об обгоне Ферстаппена в Имоле

«Болид Формулы-1 обогнал машину Ф-2». Экс-глава «Альпин» — об обгоне Ферстаппена в Имоле
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Марцин Будковски высказался об обгоне, который совершил четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл» в борьбе за первую позицию с Оскаром Пиастри («Макларен») на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

«Возвращаясь к тому обгону Макса на старте гонки, если вы посмотрите на камеру с вертолёта и аэрофотоснимки, то увидите, что болид Формулы-1 обгоняет болид Формулы-2. Невероятно.

Скорость, с которой Макс проходит этот поворот по сравнению с Оскаром, просто поражает воображение. И это показывает уверенность, с которой Макс пилотирует, и контраст с осторожностью и, возможно, даже сверхосторожностью, с которой Пиастри решает пройти.

Думаю, просто глядя на это — а я не разговаривал ни с Оскаром, ни с кем-либо ещё после гонки — но, похоже, он больше беспокоился о Расселле на внутренней траектории, чем о Максе снаружи. И это логично, потому что у Джорджа был действительно хороший старт, поэтому Пиастри и решил перестраховаться, затормозив раньше времени. Однако сместился бы он на пару метров правее – и не пропустил бы и Макса, и Джорджа», — приводит слова Будковски издание Racingnews365.

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