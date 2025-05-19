«Болид Формулы-1 обогнал машину Ф-2». Экс-глава «Альпин» — об обгоне Ферстаппена в Имоле

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Марцин Будковски высказался об обгоне, который совершил четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл» в борьбе за первую позицию с Оскаром Пиастри («Макларен») на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи.

«Возвращаясь к тому обгону Макса на старте гонки, если вы посмотрите на камеру с вертолёта и аэрофотоснимки, то увидите, что болид Формулы-1 обгоняет болид Формулы-2. Невероятно.

Скорость, с которой Макс проходит этот поворот по сравнению с Оскаром, просто поражает воображение. И это показывает уверенность, с которой Макс пилотирует, и контраст с осторожностью и, возможно, даже сверхосторожностью, с которой Пиастри решает пройти.

Думаю, просто глядя на это — а я не разговаривал ни с Оскаром, ни с кем-либо ещё после гонки — но, похоже, он больше беспокоился о Расселле на внутренней траектории, чем о Максе снаружи. И это логично, потому что у Джорджа был действительно хороший старт, поэтому Пиастри и решил перестраховаться, затормозив раньше времени. Однако сместился бы он на пару метров правее – и не пропустил бы и Макса, и Джорджа», — приводит слова Будковски издание Racingnews365.