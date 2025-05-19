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«Перестаньте беспокоить мою семью». Дуэн обратился к фанатам после фейкового снимка

«Перестаньте беспокоить мою семью». Дуэн обратился к фанатам после фейкового снимка
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Австралийский резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Джек Дуэн в социальных сетях обратился к аргентинским фанатам с просьбой перестать травить его и его семью после появления в Сети фейкового снимка, который якобы опубликовал отец Джека — Мик Дуэн.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Как вы можете ясно видеть, история, распространённая выше, полностью лжива. Она была сфабрикована аргентинскими фанатами, пытавшимися представить меня и мою семью в негативном свете. Они отредактировали исходный контент, чтобы создать впечатление, будто его опубликовал мой отец, что совершенно не соответствует действительности.

Пожалуйста, перестаньте беспокоить мою семью. Я не думал, что мне придётся дойти до этого», — написал Дуэн в социальных сетях, обращаясь к фанатам.

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