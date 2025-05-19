Роберт Шварцман обратился к своему умершему отцу после первого поула на «Инди 500»

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в серии IndyCar за коллектив «Према», в социальных сетях обратился к своему отцу Михаилу Шварцману после победы в квалификации «500 миль Индианаполиса» в ночь на 19 мая.

Михаил Шварцман скончался в 2020 году от COVID-19. Был известным предпринимателем.

«Поул на Инди-500!!!

Это для тебя, папа! Я бы хотел, чтобы ты был здесь и разделил со мной этот незабываемый момент. Надеюсь, ты наблюдаешь за мной и улыбаешься сверху.

Пришло время всё это пережить… а с завтрашнего дня — вернуться к работе. Спасибо, «Према» и «Шевроле», за потрясающую поддержку от всех, кто был со мной и верил в меня все эти годы, а также фанатам по всему миру», — написал Шварцман в социальных сетях.