Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Роберт Шварцман обратился к своему умершему отцу после первого поула на «Инди 500»

Роберт Шварцман обратился к своему умершему отцу после первого поула на «Инди 500»
Аудио-версия:
Комментарии

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в серии IndyCar за коллектив «Према», в социальных сетях обратился к своему отцу Михаилу Шварцману после победы в квалификации «500 миль Индианаполиса» в ночь на 19 мая.

Михаил Шварцман скончался в 2020 году от COVID-19. Был известным предпринимателем.

«Поул на Инди-500!!!
Это для тебя, папа! Я бы хотел, чтобы ты был здесь и разделил со мной этот незабываемый момент. Надеюсь, ты наблюдаешь за мной и улыбаешься сверху.

Пришло время всё это пережить… а с завтрашнего дня — вернуться к работе. Спасибо, «Према» и «Шевроле», за потрясающую поддержку от всех, кто был со мной и верил в меня все эти годы, а также фанатам по всему миру», — написал Шварцман в социальных сетях.

Материалы по теме
Сенсация: российско-израильский пилот будет стартовать на «Инди-500» первым!
Сенсация: российско-израильский пилот будет стартовать на «Инди-500» первым!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android