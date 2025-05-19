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Колапинто признал вину в блокировке Цуноды и призвал фанатов вести себя спокойнее

Колапинто признал вину в блокировке Цуноды и призвал фанатов вести себя спокойнее
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Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто из команды «Альпин» прокомментировал инцидент во время тренировки Гран-при Эмилии-Романьи, в котором японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода показал Франко средний палец.

«Я заблокировал его. Честно говоря, он был прав. Вчера я заблокировал довольно много людей. Это был всего лишь первый день работы с машиной, с командой. Всегда возникает некоторое недопонимание, и это немного сложно. Но да, я заблокировал его.

Вероятно, он был немного расстроен. И имеет на это право. Всё в порядке. Я не знаю, что сделали аргентинские болельщики. Они оскорбляли Юки? Что ж, аргентинцы чрезвычайно страстные люди и всегда очень суровы к другим. Они должны проявлять уважение, и это то, чего мы все хотим.

В наше время в социальных сетях много ненависти, и это не наша положительная черта. Конечно, мы всегда стараемся, и каждый пилот хочет, чтоб люди проявляли немного уважения и сохраняли спокойствие в интернете», — приводит слова Колапинто издание Racingnews365.

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