Шарль Леклер заехал на «Феррари» в McDonald's сразу после Гран-при Эмилии-Романьи
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив Формулы-1 «Феррари», сразу после гонки седьмого этапа сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи заехал в McDonald's на своём спорткаре итальянского производителя.
Леклер вместе со своей возлюбленной Александрой Сент-Млё и таксой по кличке Лео появились на парковке ресторана быстрого питания у окошка McAuto. Шарль успел раздать несколько автографов и сфотографироваться с некоторыми из поклонников, которые, судя по кадрам, были удивлены появлением монегаска.
В гонке на трассе в Имоле Леклер стартовал с 11-й позиции и закончил на шестой строчке, а его напарник Льюис Хэмилтон прорвался с 12-го на четвёртое место.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956
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