Шарль Леклер заехал на «Феррари» в McDonald's сразу после Гран-при Эмилии-Романьи

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив Формулы-1 «Феррари», сразу после гонки седьмого этапа сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи заехал в McDonald's на своём спорткаре итальянского производителя.

Леклер вместе со своей возлюбленной Александрой Сент-Млё и таксой по кличке Лео появились на парковке ресторана быстрого питания у окошка McAuto. Шарль успел раздать несколько автографов и сфотографироваться с некоторыми из поклонников, которые, судя по кадрам, были удивлены появлением монегаска.

В гонке на трассе в Имоле Леклер стартовал с 11-й позиции и закончил на шестой строчке, а его напарник Льюис Хэмилтон прорвался с 12-го на четвёртое место.