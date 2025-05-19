Будковски: Имола — хороший урок для Пиастри. Благодаря этому он станет лучшим пилотом

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Марцин Будковски заявил, что ошибка в первом повороте на старте Гран-при Эмилии-Романи пойдёт на пользу Оскару Пиастри из «Макларена». Напомним, Пиастри начинал заезд с поул-позиции, но пропустил Макса Ферстаппена из «Ред Булл» по внешней траектории, начав торможение заранее.

«Я брал интервью у Стеллы после гонки, и он сказал: «О, вы знаете, это Имола. Если вы перестараетесь здесь, то легко можете оказаться в гравии». И я чувствовал, что это справедливо, однако между чрезмерной защитой и тем, как перестраховывался Оскар, существовала большая разница, которая, на мой взгляд, была не в пользу пилота «Макларена».

Но в любом случае даже в этой ситуации мы иногда забываем о молодых гонщиках, это большое давление, и нужно учитывать все мелочи. Я думаю, это хороший урок, и Оскар — умный парень, он усвоит его и благодаря этому станет лучшим пилотом», — приводит слова Будковски издание Racingnews365.