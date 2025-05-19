Две новые директивы ФИА могли повлиять на темп «Макларена» в Имоле — The Race

Две новые технические директивы Международной автомобильной федерации (ФИА) могли повлиять на темп болидов Формулы-1 команды «Макларен» на Гран-при Эмилии-Романьи, сообщило издание The Race.

В тексте статьи говорится о том, что в ФИА выпустили новые директивы за несколько дней до седьмого этапа в Имоле. Первый документ касается измерения материалов планки скольжения под днищем и способов, с помощью которых некоторые команды нашли умные решения для успешного прохождения испытаний замера толщины этого элемента после гонки.

ФИА описала типы материалов, которые могут использоваться в этой области, а также способы их установки в попытке остановить команды от поиска способов уменьшить клиренс, оставаясь при этом в пределах допустимых значений. Любая команда, которая ранее использовала эту возможность для того, чтобы уменьшить высоту своего автомобиля, должна была бы поднять его перед гонкой в Имоле.

Вторая директива направлена на борьбу с незаконным охлаждением шин, с чем борются в «Ред Булл» с 2024 года. Согласно тексту статьи, в ФИА ясно дали понять, что множество инженерных идей, касающихся использования водяного охлаждения колесных узлов и шин, а также других систем, не будут разрешены.

Такой тип диалога между командами и руководящим органом, когда заранее озвучиваются такие предупреждения, часто используется для выявления концепций, которые коллективы могли бы использовать для эксплуатации серых зон регламента.