«Под маской этих суперлюдей-спортсменов скрывается человек». «Альпин» обратилась к фанатам

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альпин» опубликовала официальное заявление, которое обращено к фанатам коллектива, на фоне агрессивных комментариев поклонников Франко Колапинто в адрес Джека Дуэна и его семьи, а также Юки Цуноды («Ред Булл») во время Гран-при Эмилии-Романьи.

«Как команда Формулы-1 мы считаем, что нам повезло быть частью мирового спорта, который вызывает огромную страсть и эмоции, с постоянно растущим сообществом фанатов, которые с энтузиазмом следят за каждым движением своих любимых пилотов, будь то смелый обгон на трассе или стиль одежды, в которой они прибывают на трассу в паддок.

Мы призываем всех помнить, что за маской каждого из этих суперлюдей-спортсменов скрывается обычный человек. Каждый обладает чувствами, семьёй, друзьями и любимыми. Как команда мы не можем мириться с оскорблениями в интернете и призываем всех поклонников этого вида спорта, который мы любим, быть добрыми и уважительными», — говорится в официальном заявлении команды.