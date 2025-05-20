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Президент ФИА бен Сулайем опубликовал заявление с призывом прекратить травить пилотов

Президент ФИА бен Сулайем опубликовал заявление с призывом прекратить травить пилотов
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем опубликовал в социальных сетях заявление, направленное на борьбу с травлей гонщиков в интернете на фоне поведения аргентинских фанатов в адрес резервного пилота «Альпин» Джека Дуэна и представителя «Ред Булл» Юки Цуноды.

«Автоспорт основан на конкуренции, страсти и целеустремлённости, и в каждой гонке гонщики выходят на трассу, олицетворяя эти ценности. Страсть и азарт, которые мы испытываем к нашему виду спорта, должны объединять нас и никогда не должны превращаться в оскорбления или ненависть.

Я полностью поддерживаю Юки Цуноду и Франко Колапинто и благодарю их за то, что они выступили против растущей проблемы кибербуллинга в автоспорте. Никто не должен подвергаться угрозам, ненависти или дискриминации. В нашем сообществе нет места жестокому обращению или токсичности.

В рамках Объединения против онлайн-насилия (United Against Online Abuse) мы предпринимаем решительные действия — повышаем осведомлённость, оказываем поддержку и способствуем переменам. Мы стремимся обеспечить благополучие всех участников нашего вида спорта, и вместе мы сможем создать более безопасную и уважительную среду для всех.

Никто и никогда не должен подвергаться жестокому обращению — ни пилот, ни болельщик, ни волонтёр, ни официальное лицо. Наш спорт должен объединиться в неприятии такого поведения», — написал бен Сулайем в социальных сетях.

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