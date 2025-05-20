Формула-1 объявила о сотрудничестве с Disney и запустит коллаборацию с Микки Маусом

Формула-1 объявила о сотрудничестве с компанией Disney. Как отмечает пресс-служба «Королевских гонок», кооперация начнётся с 2026 года.

«Микки Маус — один из самых любимых и узнаваемых персонажей всех времён, так что фанаты могут с нетерпением ждать встречи с Микки и его друзьями в мире Формулы-1. Новые отношения основаны на общей тяге двух брендов к творчеству, развлечениям и инновациям, которые объединяют поклонников по всему миру», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». На его счету 146 очков. На второй позиции располагается его напарник Ландо Норрис (133 балла). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).

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