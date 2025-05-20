Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берман заявил, что ему потребовался лишний пит-стоп в Имоле из-за незакреплённого колеса

Берман заявил, что ему потребовался лишний пит-стоп в Имоле из-за незакреплённого колеса
Комментарии

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман рассказал о трудностях в минувшей гонке Гран-при Эмилии-Романьи, где он финишировал 17-м.

«Все считают мою гонку дерьмовой, хотя на самом деле она шла хорошо. Просто мне пришлось сделать пит-стоп на «медиуме» уже после одного круга, поскольку одно колесо не было закреплено. Я выехал позади Расселла, он был седьмым. Я был быстрее Цуноды с той же стратегией, а он попал в очки.

Мы нацеливались на хороший результат. К сожалению, произошла ошибка на пит-стопе, из-за которой мне пришлось сделать ещё один, а это не самая быстрая тактика», — приводит слова Бермана издание The Race.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Норрис — второй, Пиастри — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android