Берман заявил, что ему потребовался лишний пит-стоп в Имоле из-за незакреплённого колеса

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман рассказал о трудностях в минувшей гонке Гран-при Эмилии-Романьи, где он финишировал 17-м.

«Все считают мою гонку дерьмовой, хотя на самом деле она шла хорошо. Просто мне пришлось сделать пит-стоп на «медиуме» уже после одного круга, поскольку одно колесо не было закреплено. Я выехал позади Расселла, он был седьмым. Я был быстрее Цуноды с той же стратегией, а он попал в очки.

Мы нацеливались на хороший результат. К сожалению, произошла ошибка на пит-стопе, из-за которой мне пришлось сделать ещё один, а это не самая быстрая тактика», — приводит слова Бермана издание The Race.