Ян Ламмерс высказался о Ферстаппене после победы Макса в Имоле

Бывший нидерландский гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мнением о победе своего соотечественника пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Дело не в том, что у Макса внезапно появилась уверенность. Однако Ферстаппен — классический пример человека, который безоговорочно уверен в себе, независимо от того, как идут дела. Он всегда знает, что извлечёт из чего-то максимум, и на это ничто не повлияет. Нельзя всегда знать, как поведёт себя машина или какова будет ситуация, но можно быть уверенным в одном: нужно просто извлечь максимум в данный момент», — приводит слова Ламмерса Racingnews365.

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