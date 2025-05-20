Ян Ламмерс высказался о Ферстаппене после победы Макса в Имоле
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Бывший нидерландский гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мнением о победе своего соотечественника пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956
«Дело не в том, что у Макса внезапно появилась уверенность. Однако Ферстаппен — классический пример человека, который безоговорочно уверен в себе, независимо от того, как идут дела. Он всегда знает, что извлечёт из чего-то максимум, и на это ничто не повлияет. Нельзя всегда знать, как поведёт себя машина или какова будет ситуация, но можно быть уверенным в одном: нужно просто извлечь максимум в данный момент», — приводит слова Ламмерса Racingnews365.
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