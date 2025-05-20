«Это умно». Экс-пилот Ф-1 похвалил Пиастри за пропуск Ферстаппена в Имоле
Бывший пилот Формулы-1 Алекс Вурц высказался о борьбе лидеров нынешнего сезона на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи.
«Пиастри, вероятно, посмотрел в зеркало и решил, что Макс пока слишком далеко. Но Ферстаппен прекрасно почувствовал момент и сделал безумный маневр. Это мировой класс. Он мгновенно нашел слабое место и среагировал.
Пиастри мог бы заблокировать Ферстаппена и выдавить его с трассы. Однако он решил сохранить очки и не рисковать. Это умно, если вы боритесь за чемпионство», — сказал Вурц в эфире ORF.
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