Валентино Росси дал совет Антонелли после схода Кими на Гран-при Эмилии-Романьи

Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси дал совет своему соотечественнику пилоту Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающему за «Мерседес». Молодой спортсмен пригласил на медиадень своих одноклассников в моторхоум немецкой команды во время недавнего Гран-при Эмилии-Романьи.

Уикенд в Имоле был первым домашним этапом для Андреа в Формуле-1. Гонку спортсмен так и не закончил, поскольку из-за технических проблем был вынужден сойти на 45-м круге.

«Первый уикенд в Имоле, в Италии, определённо дался ему нелегко. Это было непросто. С опытом он начнёт отказывать некоторым людям», — приводит слова Росси Nextgen-Auto.

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