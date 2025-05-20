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Валентино Росси дал совет Антонелли после схода Кими на Гран-при Эмилии-Романьи

Валентино Росси дал совет Антонелли после схода Кими на Гран-при Эмилии-Романьи
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Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси дал совет своему соотечественнику пилоту Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающему за «Мерседес». Молодой спортсмен пригласил на медиадень своих одноклассников в моторхоум немецкой команды во время недавнего Гран-при Эмилии-Романьи.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956

Уикенд в Имоле был первым домашним этапом для Андреа в Формуле-1. Гонку спортсмен так и не закончил, поскольку из-за технических проблем был вынужден сойти на 45-м круге.

«Первый уикенд в Имоле, в Италии, определённо дался ему нелегко. Это было непросто. С опытом он начнёт отказывать некоторым людям», — приводит слова Росси Nextgen-Auto.

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