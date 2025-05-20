Валентино Росси дал совет Антонелли после схода Кими на Гран-при Эмилии-Романьи
Поделиться
Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси дал совет своему соотечественнику пилоту Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающему за «Мерседес». Молодой спортсмен пригласил на медиадень своих одноклассников в моторхоум немецкой команды во время недавнего Гран-при Эмилии-Романьи.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956
Уикенд в Имоле был первым домашним этапом для Андреа в Формуле-1. Гонку спортсмен так и не закончил, поскольку из-за технических проблем был вынужден сойти на 45-м круге.
«Первый уикенд в Имоле, в Италии, определённо дался ему нелегко. Это было непросто. С опытом он начнёт отказывать некоторым людям», — приводит слова Росси Nextgen-Auto.
Материалы по теме
Антонелли позвонил маме после поула в Майами:
Комментарии
- 20 мая 2025
-
14:12
-
13:57
-
13:44
-
13:04
-
12:49
-
12:00
-
10:54
-
10:44
-
09:46
-
00:19
- 19 мая 2025
-
23:59
-
23:21
-
22:44
-
22:30
-
21:28
-
21:16
-
20:56
-
20:31
-
19:35
-
19:08
-
18:37
-
18:24
-
17:45
-
17:25
-
16:59
-
16:19
-
15:31
-
15:02
-
14:52
-
14:26
-
14:10
-
13:45
-
13:10
-
12:40
-
12:08