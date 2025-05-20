Михаил Алёшин предположил, за счёт чего Шварцман взял поул «500 миль Индианаполиса»

Известный российский гонщик Михаил Алёшин поделился мнением о победе российско-израильского пилота Роберта Шварцмана в квалификации «500 миль Индианаполиса». Шварцман проехал четыре круга со средней скоростью 232.790 миль в час. Отметим, что это первый поул новичка на «Инди-500» с 1983 года, когда первое место взял Тео Фаби. При этом у Фаби уже был опыт выступлений на овалах, а его команда проводила второй сезон в серии.

«Роберт Шварцман. Дорога из аусайдеров паддока Indycar на поул позицию одной из главных гонок мира. Что это было и как такое возможно — часто задают мне вопрос, касающийся настоящей сенсации, которую сотворил Шварцман на квалификации «Инди-500». Решил поделиться своими соображениями.

«Према», команда, за которую выступает Шварцман, очень крутая. Но. Крутая она только в Европе, а в Америке, по сути, это коллектив, в который набрали людей из других команд. Порой набирали тех, кто не был интересен большим и успешным командам и результаты начала сезона у команды «Према» говорят сами за себя. У Роба был только один путь: упорно работать и ждать своего часа. В Indycar этот самый час, возможность себя проявить, приходит всегда.

Наблюдая за некоторыми тренировками на овале Индианаполиса, я обратил внимание на то, что у Роба есть неплохой потенциал — он был быстр с самого начала. И это важно, потому что с овалами у пилотов, которые впервые с ними сталкиваются, бывает только два варианта развития событий: либо они их любят сразу невероятной страстью, либо их ненавидят (как правило из-за банального страха). Предполагаю, что у Роба, судя по скорости — первый вариант как был и у меня в своё время.

Но любить своё дело мало, для того чтобы в нём преуспеть. Так как же команда-аутсайдер стала триуфатором квалификации «Инди-500»?! Есть ответ, а точнее имя — Роберт Гуе. Гуе я знаю много лет, так как он работал в моей инженерной команде, когда я выступал в Indycar, и был всегда очень крутым дядькой в своём деле. Когда ты быстр, и у тебя есть хороший глава RnD – это уже 50% успеха, если не больше. И мы это отчётливо увидели на примере Шварцмана – Гуе», — написал Алёшин в своём телеграм-канале.

Шварцман удивился, что Леклер измерял время обкатки болида: