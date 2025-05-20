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«Панацеи нет». Леклер негативно высказался о перспективах «Феррари» в Монако

«Панацеи нет». Леклер негативно высказался о перспективах «Феррари» в Монако
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Монако, который пройдет с 23 по 25 мая в Монте-Карло.

«Это будет очень тяжелый уикенд. Думаю, Монако обнажает немало слабых сторон нашей машины. Многого не приходится ждать, учитывая риски в квалификации. Машина настроена совсем по-другому.

Что делать? Усердно работать, это ответ, и мы делаем это. Не думаю, что в данной ситуации есть панацея. Нам просто нужно продолжать работу и понимать, откуда взялась проблема в квалификации, из-за которой мы становимся медленнее», — приводит слова Леклера издание GPblog.

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