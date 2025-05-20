«Феррари» показала фото Роналдо на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» поделилась фотографиями прославленного бразильского футболиста Роналдо. Именитый спортсмен посетил Гран-при Эмилии-Романьи, который проходил в Имоле (Италия) с 16 по 18 мая.

В качестве подписи к фото «Феррари» написала «Феномен Роналдо», разместив между слова смайл в виде рукопожатия.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Напомним, победителем Гран-при Эмилии-Романьи стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Тройку сильнейших замкнул товарищ Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри.

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: