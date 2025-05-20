«Феррари» показала фото Роналдо на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1
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Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» поделилась фотографиями прославленного бразильского футболиста Роналдо. Именитый спортсмен посетил Гран-при Эмилии-Романьи, который проходил в Имоле (Италия) с 16 по 18 мая.
Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка (63 круга, 309.049 км)
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:33.199
2
Ландо Норрис
McLaren
+6.109
3
Оскар Пиастри
McLaren
+12.956
В качестве подписи к фото «Феррари» написала «Феномен Роналдо», разместив между слова смайл в виде рукопожатия.
Фото: Scuderia Ferrari HP
Фото: Scuderia Ferrari HP
Фото: Scuderia Ferrari HP
Напомним, победителем Гран-при Эмилии-Романьи стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Тройку сильнейших замкнул товарищ Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри.
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