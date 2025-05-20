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Расписание трансляций Гран-при Монако — 2025

Расписание трансляций Гран-при Монако — 2025
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С 23 по 25 мая в календаре Формулы-1 запланирован восьмой этап нынешнего сезона — Гран-при Монако.
Все заезды будут доступны к просмотру на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России вестись не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда.

Формула-1 Гран-при Монако — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 23 мая:

14:30. Первая тренировка Гран-при Монако;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Монако.

Суббота, 24 мая:

13:30. Третья тренировка Гран-при Монако;
17:00. Квалификация Гран-при Монако.

Воскресенье, 25 мая:

16:00. Гонка Гран-при Монако.

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