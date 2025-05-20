Вильнёв: «Макларен» боится идти против Пиастри, и это проявление слабости

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о выступлении «Макларена» на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Макларен» проявляет слабость. Они не показывают той же силы, что и «Ред Булл» из года в год. Всё выглядит так, будто они боятся быть агрессивными в попытке выиграть чемпионат среди пилотов, боятся идти против Пиастри. Это действительно странно.

Пиастри облажался в первом повороте, его поймали. Он не должен был выезжать из него вторым, а потом у него не было темпа. Норрис был быстрее. На рестарте «Макларен» понимал, вопрос времени, когда Норрис обойдёт Пиастри из-за разницы в шинах, это было очевидно. Зачем было заставлять Ландо терять три круга вместо того, чтобы дать шанс сразиться с Ферстаппеном?» — приводит слова Вильнева Sky Sports.