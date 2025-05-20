Михаил Алёшин оценил шансы Шварцмана победить в гонке «500 миль Индианаполиса»

Известный российский гонщик Михаил Алёшин поделился мнением о шансах российско-израильского пилота Роберта Шварцмана победить в гонке «500 миль Индианаполиса». Ранее спортсмен одержал победу в квалификации. Роберт проехал четыре круга со средней скоростью 232,790 мили в час. Отметим, что это первый поул новичка на «Инди-500» с 1983 года, когда первое место взял Тео Фаби.

«Насчёт гонки я бы не питал особых иллюзий: сделать быструю машину на четыре круга квалификации или выиграть гонку с невероятным количеством пит-стопов и вариантов стратегий – это разные вещи. Здесь чудес не ожидается. Эта команда в этом виде вряд ли осилит такую задачу – уж очень много звеньев команды должны справиться со своей задачей на 100%. С другой стороны, кто ещё неделю назад мог подумать, что новичок Роберт Шварцман будет на поул-позиции в своей первой гонке на овалах, выступая за команду-новичка?» — написал Алёшин в своём телеграм-канале.

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