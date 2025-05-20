Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Михаил Алёшин оценил шансы Шварцмана победить в гонке «500 миль Индианаполиса»

Михаил Алёшин оценил шансы Шварцмана победить в гонке «500 миль Индианаполиса»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский гонщик Михаил Алёшин поделился мнением о шансах российско-израильского пилота Роберта Шварцмана победить в гонке «500 миль Индианаполиса». Ранее спортсмен одержал победу в квалификации. Роберт проехал четыре круга со средней скоростью 232,790 мили в час. Отметим, что это первый поул новичка на «Инди-500» с 1983 года, когда первое место взял Тео Фаби.

«Насчёт гонки я бы не питал особых иллюзий: сделать быструю машину на четыре круга квалификации или выиграть гонку с невероятным количеством пит-стопов и вариантов стратегий – это разные вещи. Здесь чудес не ожидается. Эта команда в этом виде вряд ли осилит такую задачу – уж очень много звеньев команды должны справиться со своей задачей на 100%. С другой стороны, кто ещё неделю назад мог подумать, что новичок Роберт Шварцман будет на поул-позиции в своей первой гонке на овалах, выступая за команду-новичка?» — написал Алёшин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Сенсация: российско-израильский пилот будет стартовать на «Инди-500» первым!
Сенсация: российско-израильский пилот будет стартовать на «Инди-500» первым!

Блогер MrBeast разбил болид Формулы-Е в Майами:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android