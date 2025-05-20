VK запускает первый Единый гаражный экзамен для автолюбителей

С 20 мая по 11 июня автоблогеры, автолюбители и ценители скорости получат возможность принять участие в Едином гаражном экзамене от VK. Для прохождения первого всероссийского экзамена разработано специальное мини-приложение «ВКонтакте».

Автомобильная тематика является одной из самых популярных во ВКонтакте и насчитывает более 35 млн пользователей. Единый гаражный экзамен от VK объединит их в профессиональное сообщество. Автолюбители смогут проверить знания, узнать новое от экспертов индустрии, а также найти единомышленников.

Фото: VK

ВКонтакте на сегодняшний день включает более 50 000 сообществ, посвящённых автосфере, и мы видим растущий интерес к этой отрасли, поддерживаем и объединяем пользователей на одной платформе. Через Единый гаражный экзамен мы хотим собрать на одной площадке ещё большее количество заинтересованных в этой сфере людей. Более 50 авторов, среди которых как уже очень известные автоблогеры, так и потенциальные звёзды автотематики ВКонтакте, разработали вопросы для первого всероссийского экзамена, которые основаны на реальном опыте и актуальных трендах», — сказала Мария Воробьёва, директор департамента контентных партнёрств VK.

Экзамен включает в себя 800 вопросов, созданных в сотрудничестве с известными автоблогерами и экспертами, такими как Clickoncar, Боевая классика, Anton Avtoman, Жизнь Виа и другими. Свои вопросы, раскрывающие различные аспекты автомобильной культуры, от истории авто до гонок и их героев, также подготовили Российский университет дружбы народов, Московский политех и Музей транспорта Москвы. Подсказки можно будет найти через специальные сообщества авторов ВКонтакте и партнёров.

Фото: VK

Команда G-Drive SMP Racing разработала для участников экзамена вопросы, охватывающие историю российских чемпионатов, турниров и первых в мире фиджитал-гонок, юридические особенности, страхование и правовую защиту. Вопросы от Ярдрея, Лиса Рулит помогут познакомиться с легендарными и серийными марками автомобилей, созданных в 70-90-х годах, а о том, какой автомобиль Aston Martin стал личным автомобилем Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль» или какая модель Audi была разработана совместно с Porsche, можно узнать от Dragtimes. Настя Туман расскажет про самые интересные особенности современных автомобильных марок.

Финалом проекта станет закрытый «выпускной» в одном из картингов столицы, где 100 лучших пользователей станут частью соревновательных заездов и получат призы. На мероприятии в стиле F1 участники смогут насладиться атмосферой гонок, общения с единомышленниками и стать частью дискуссий с экспертами в области автомобилестроения и автоспорта.