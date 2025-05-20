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«Возвращение домой». Даниил Квят показал фото с дочкой Пенелопой

«Возвращение домой». Даниил Квят показал фото с дочкой Пенелопой
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Знаменитый российский гонщик Даниил Квят разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фотографию с дочкой Пенелопой.

««Возвращение домой», — подписал фото спортсмен.

Фото: Из личного архива Даниила Квята

Напомним, Пенелопа — общая дочка Даниила и бразильской модели Келли Пике – дочери легендарного гонщика Формулы-1 Нельсона Пике. Пара рассталась в начале 2020 года. В том же году Келли начала встречаться с будущим четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном.

Ранее Квят посещал Гран-при Эмилии-Романьи и был замечен в боксах британской команды «Уильямс».

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Даниил Квят находится в боксах «Уильямса» на гонке Формулы-1 в Имоле

Дочь Квята появилась на стриме Ферстаппена:

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