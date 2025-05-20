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«Феррари» будет использовать на Гран-при Монако прошлогоднее заднее крыло — CdS

«Феррари» будет использовать на Гран-при Монако прошлогоднее заднее крыло — CdS
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» привезёт на Гран-при Монако заднее антикрыло спецификации 2024 года. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Как информирует источник, это может помочь команде поднять производительность в том числе и в квалификации — и у Льюиса Хэмилтона, и у Шарля Леклера есть ощутимые проблемы с темпом на одном круге. При этом в 2024 году Шарль Леклер стал победителем как квалификации, так и гонки в княжестве.

Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков. Лидирует в чемпионате британская команда «Макларен», на счету которой 279 баллов.

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