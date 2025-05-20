Стало известно, когда «Феррари» подготовит обновлённую заднюю подвеску — CdS

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» продолжает работать над новой модификацией задней подвески. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Как сообщает источник, новинка прошла стендовые испытания и сейчас ожидает продувки в аэродинамической трубе. Окончательно к использованию новый вариант задней подвески будет готов к Гран-при Великобритании, который пройдёт с 4 по 6 июля.

Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков. Лидирует в чемпионате британская команда «Макларен», на счету которой 279 баллов.