Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Доменикали: 24 гонки за сезон — идеальный вариант

Доменикали: 24 гонки за сезон — идеальный вариант
Комментарии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о возможности расширения календаря чемпионата мира.

«Если говорить реалистично, то 24 — верное число. Как вы знаете, мы можем проводить 25 гонок за сезон, но я бы сказал, что 24 — идеальный вариант. Мы сделали большой скачок пару лет назад до 24 гонок за год. И я бы сказал, что нам удалось найти правильный баланс.

У нас чемпионат мира. Если говорить о более стандартных видах спорта, например, о футболе, то они играют каждые два дня. При этом перелёты занимают по четыре-пять часов в сутки. Так что да, мы всегда ищем баланс», — приводит слова Стефано Доменикали New York Times.

Материалы по теме
«Феррари» показала фото Роналдо на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android