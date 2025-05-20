Доменикали: 24 гонки за сезон — идеальный вариант

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о возможности расширения календаря чемпионата мира.

«Если говорить реалистично, то 24 — верное число. Как вы знаете, мы можем проводить 25 гонок за сезон, но я бы сказал, что 24 — идеальный вариант. Мы сделали большой скачок пару лет назад до 24 гонок за год. И я бы сказал, что нам удалось найти правильный баланс.

У нас чемпионат мира. Если говорить о более стандартных видах спорта, например, о футболе, то они играют каждые два дня. При этом перелёты занимают по четыре-пять часов в сутки. Так что да, мы всегда ищем баланс», — приводит слова Стефано Доменикали New York Times.