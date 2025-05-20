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Стало известно, каким молоком будет обливаться Шварцман в случае победы на «Инди-500»

Стало известно, каким молоком будет обливаться Шварцман в случае победы на «Инди-500»
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в серии IndyCar за коллектив «Према», сделал выбор молока на случай победы в гонке «500 миль Индианаполиса», сообщает пресс-служба серии в соцсетях. Шварцман выбрал цельное молоко.

Традиционно победитель этой гонки пьёт и обливается молоком, а в последние годы у пилотов появилась возможность выбора между различными вариантами. В 2025 году большинство пилотов выбрали цельное молоко на случай победы.

Несколько гонщиков приняли решение использовать на случай успеха двухпроцентный вариант молока — Элиу Каструневеш, Конор Дэли, Грэм Рейхол и Александер Росси. Остальные выбрали цельный вариант.

Напомним, Шварцман стал победителем квалификации и будет стартовать с поул-позиции — внутренней траектории первого ряда стартового поля.

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