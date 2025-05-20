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Баррикелло рассказал, как изменилось его мнение о Пересе в последнее время

Баррикелло рассказал, как изменилось его мнение о Пересе в последнее время
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Бывший гонщик Формулы-1 Рубенс Баррикелло высказался о выступлениях Серхио Переса в составе «Ред Булл» в последние годы.

«Быть напарником Ферстаппена — тяжелейшая работа в Формуле-1. Очень высокий уровень давления. И тебя не особо уважают, когда ты находишься в такой роли. Я всем сердцем считал, что Перес – неподходящий напарник для Ферстаппена в «Ред Булл», но в итоге он выступал очень хорошо. Он показал, что он подходит для этой роли. Он побеждал в Монако, будучи напарником Макса.

Может быть, «Ред Булл» и затянул с его уходом, но он многим доказал, что они ошибались. И сейчас, когда я слышу в адрес Переса критику, я его защищаю. Он здорово выступал. Но «Ред Булл» нуждался в переменах, и Перес тоже», — приводит слова Баррикелло PokerScout.

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