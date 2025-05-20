Эксперт назвал неожиданный вариант для возможного продолжения карьеры Мика Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок считает, что Мик Шумахер может заполучить место в «Альпин» в случае, если аргентинский пилот Франко Колапинто не сумеет проявить себя. В настоящий момент Шумахер выступает в составе французской команды в WEC.

«У Мика больше опыта, чем у Колапинто. Конечно, он станет претендентом, если Колапинто не справится. Он всё ещё учится. Сейчас в WEC Мик является быстрейшим из трёх пилотов в своей машине. А значит, он точно является вариантом», — приводит слова Глока oe24.

В Формуле-1 Мик выступал за «Хаас», который покинул после завершения сезона 2022 года. В настоящий момент Шумахер выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).