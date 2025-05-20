Жак Вильнёв: на месте Цуноды я бы начал волноваться

Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв считает, что Исак Хаджар является реальной угрозой для места Юки Цуноды в основной команде «Ред Булл».

«Мельбурн мог быть очень сложным в психологическом плане, но Исак не растерялся и просто продолжил выполнять свою работу. Его уже не беспокоило это в следующей гонке. Кажется, он хорошо вписался в команду, он понимает машину, ему удается поставить машину в рабочее окно, потому что, по ощущениям, он выступает даже лучше, чем позволяет машина. Он знает, как найти правильные настройки и сделать машину более комфортной для себя. На месте Юки Цуноды я бы начал волноваться.

Не забывайте, Цунода в команде только из-за «Хонды». Они не включили его в основной состав в прошлом году, потому что Цунода им был не нужен. Но у них не было выбора, потому что Лоусон был недостаточно хорош, и они боялись, что Хаджар слишком молод. Но Исак доказывает, что, возможно, он уже готов к переходу», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.