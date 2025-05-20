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Формула-1 рассчитывает провести Гран-при в Таиланде в 2028 году

Формула-1 рассчитывает провести Гран-при в Таиланде в 2028 году
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что чемпионат рассчитывает провести гонку в Таиланде в 2028 году.

«Мы хотим сохранить два или три ротационных слота, не больше. Но это единственный способ привлечь и другие страны к проведению гонок Формулы-1. Сейчас подавляющее большинство сделок, которые мы заключаем с промоутерами, являются долгосрочными.

Мы очень хотим развивать отношения с Таиландом. Мы работаем над Гран-при на временном объекте в городской черте. Надеюсь, это может быть вариантом на 2028 год. Конечно, есть и другие трассы, которые стучатся в нашу дверь. Нам нужно принимать правильные решения как стратегически, так и с операционной точки зрения. И в этом прелесть нашей ситуации», — приводит слова Доменикали New York Times.

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