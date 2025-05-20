Гонщик попал в аварию в Подмосковье, его McLaren взорвался. Видео

Российский гонщик Василий Куденко попал в аварию за рулём автомобиля McLaren 720s. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Авария произошла на платной дороге в Одинцовском районе Московской области. Как сообщает источник, водитель не сумел справиться с управлением и вылетел в отбойник. От удара машина отлетела на противоположную сторону дороги, ударилась о другой отбойник и загорелась. После этого произошёл взрыв.

Водитель и пассажир сумели самостоятельно покинуть автомобиль. Сообщается, что Куденко получил перелом руки.

Василий Куденко неоднократно участвовал в соревнованиях по дрэг-рейсингу в различных категориях, включая Unlim 500+, в том числе и за рулём того самого автомобиля McLaren. У Куденко первый разряд по автоспорту, он является бронзовым призёром Московской области 2020 года.