«Обидно терять такие трассы, но что я могу поделать?» Ферстаппен — об Имоле в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что хочет оставить в календаре этап «Королевских гонок» в Имоле. Ожидается, что в 2026 году этапа в Эмилии-Романьи не будет в календаре сезона.

«Мне нравится гонять в Имоле. Терять такие трассы очень обидно. Я понимаю это со стороны Формулы-1, конечно, всё дело в новых трассах, на которые мы поедем. Нужно смотреть на это со спортивной и финансовой стороны, верно? Если вы хотите развивать бизнес и делать его более популярным, я понимаю этот ход.

Но именно такие трассы заставили меня влюбиться в гонки. Когда вы начинаете смотреть Формулу-1, есть несколько трасс, где вы просто смотрите на скорость, на то, насколько сложно их освоить, на историю спорта на них. Это что-то особенное с точки зрения эмоций. Так что мне обидно, что Имола покидает календарь, но что я могу с этим поделать?» — приводит слова Ферстаппена RaceFans.