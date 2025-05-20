Роберт Шварцман подоил корову перед гонкой «Инди-500»

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в серии IndyCar за коллектив «Према», подоил корову перед гонкой «500 миль Индианаполиса», которая пройдёт в ближайшие выходные.

Напомним, по традиции победитель этой гонки пьёт и обливается молоком, а в последние годы у пилотов появилась возможность выбора между различными вариантами. Шварцман выбрал цельное молоко.

Напомним, Шварцман стал победителем квалификации и будет стартовать с поул-позиции — внутренней траектории первого ряда стартового поля.

Шварцман стал первым новичком, завоевавшим поул, с 1983 года — до Роберта таковым был Тео Фаби на гонке 1983 года.