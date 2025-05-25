Формула-1, Гран-при Монако — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55
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В воскресенье, 25 мая, состоится гонка седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Монако. Заезд стартует в 16:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Монако Формулы-1.
Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).
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