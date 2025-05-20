«Нужно быть осторожнее». Пиастри — об изменениях календаря Формулы-1

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о потере календарём Формулы-1 исторических трасс. Ожидается, что в 2026 году этапа в Эмилии-Романьи не будет в календаре сезона.

«Нам нужно быть осторожными, чтобы не потерять все исторические трассы, которые существуют здесь, потому что как минимум три четверти из них обожаемы пилотами. Если спросить гонщиков о трёх любимых трассах, то вы услышите, что они назовут Сильверстоун, Сузуку, Спа и, вероятно, Зандворт. Имола, вероятно, исчезнет, исчезает Зандворт, Спа отправляется в ротационный слот.

Думаю, что Монца должна быть в безопасности, потому что если Монца исчезнет, то проблемы выйдут на другой уровень. Нам нужно быть осторожными. Квалификационная сессия в Имоле и в целом трассы вроде Имолы, безусловно, более захватывающие, чем некоторые другие трассы в календаре. Но таков баланс», — приводит слова Пиастри RaceFans.