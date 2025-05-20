Даниил Квят дал совет Лиаму Лоусону

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят высказался о представителе «Рейсинг Буллз» Лиаме Лоусоне.

«Это не совсем та же ситуация, что была у меня, но в Формуле-1 иногда случается так, что вы оказываетесь на самом дне. Это не лучшие условия для пилота, и, если вы не окажетесь в нужное время в нужном месте, это может сыграть против вас. Но это не конец.

Лиаму просто нужно перезагрузиться и поехать. Я знаю, что это легко сказать, но трудно сделать. Так было всегда. Это вершина спорта. Но я не вижу никаких изменений в паддоке в этом вопросе. У Лоусона конкурентоспособная машина.

Когда я выступал в команде в 2019 и 2020 году, мы были в середине пелотона и было всего две команды, которые значительно опережали соперников. Сейчас ситуация не такая. Но хорошую машину видно сразу», — приводит слова Квята RacingNews365.